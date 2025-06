Pas un drame, une transformation

Les premières règles ne sont pas une « fin de l’enfance », ni une perte de pureté comme on l’entend encore trop souvent. C’est un événement biologique, certes, mais aussi émotionnel, symbolique, parfois déroutant. Il ne s’agit pas seulement de gérer un peu de sang — c’est le moment où le corps décide de changer de rythme. Et il mérite qu’on l’écoute, qu’on le respecte, qu’on l’accompagne avec douceur plutôt qu’avec peur.

Comprendre avant de subir

Un cycle menstruel, ce n’est pas qu’une date sur un calendrier. C’est un ensemble de signaux, de sensations, de nouvelles expériences. Douleurs, sautes d’humeur, fatigue… vous serez prévenues. Mais il y a aussi des jours où tout roule, où on oublie presque que le corps est en train de vivre quelque chose d’aussi intense. L’important, c’est de se préparer, de ne pas se sentir prise au dépourvu. Et surtout, de se dire que chaque corps est unique — pas de règle universelle pour vivre ses règles.

Ce que les pubs ne disent pas toujours

Il y a les tampons qui font peur la première fois. Les serviettes qui grattent, qui bougent, qui se voient parfois sous un jean. Et il y a aussi ces moments gênants, où l’on ne sait pas à qui demander une protection discrètement en cours. Heureusement, les options évoluent. Aujourd’hui, les culottes menstruelles changent la donne. Invisibles, lavables, sans produit chimique, elles permettent de vivre ses règles sans y penser toutes les dix minutes. Pour beaucoup d’adolescentes, c’est une première approche rassurante.

Quand les adultes n’ont pas toutes les réponses

Oui, on peut en parler à sa mère, sa grande sœur, une prof de SVT bienveillante… mais parfois, même les adultes ne savent pas tout ou n’osent pas tout dire. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, même celles qui paraissent « bizarres » ou « trop intimes ». Personne ne naît en sachant comment gérer les règles. On apprend. On se trompe. On tache un drap. On panique une fois. Puis on s’adapte. Et on devient un peu plus en phase avec soi-même.

Un sujet banal… qui mérite qu’on en parle autrement

Il n’y a rien de honteux à saigner. Ce n’est ni sale ni tabou. Ce n’est pas un secret à cacher dans une trousse. Les règles font partie de la vie, comme les saisons. Et comme toutes les saisons, elles ont leur beauté, leurs inconvénients, leurs surprises. Ce guide n’est pas là pour vous dire quoi faire, mais pour vous rappeler que, quoi qu’il arrive, vous êtes normale. Et prête.